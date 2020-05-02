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Пандемия коронавируса нового типа

Мэр Москвы считает бесценным опыт других стран в борьбе с коронавирусной инфекцией

По его мнению, Москва смогла принять правильные меры по профилактике распространения заболевания, опираясь на зарубежный опыт

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает опыт зарубежных стран в борьбе с распространением коронавирусной инфекции бесценным. Об этом он заявил в субботу в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

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"Опыт зарубежных стран вообще для нас бесценен, потому что многие из них уже прошли пиковые значения, прошли режим карантина, многие находятся в стадии выхода из кризиса", - сказал Собянин. Он напомнил, что у многих стран уже позади национальные трагедии из-за тысяч погибших и десятков тысяч переболевших коронавирусом, причем в тяжелой форме. "И для нас, конечно, важно, как работала там система здравоохранения, какие меры предпринимались, что сработало, что не сработало, и какая там ситуация сегодня", - отметил мэр.

Он убежден, что если бы Москва не опиралась на зарубежный опыт, то не смогла бы принять адекватных мер по профилактике распространения заболевания. "Потому что кто-то должен был первым пройти и показать на своем примере, но лучше учиться на опыте чужих, чем на своем", - заметил Собянин.

Мэр, также возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, напомнил, что Москва первой в стране ввела меры самоизоляции горожан, приняла меры по самоизоляции граждан, прилетающих из-за рубежа, и отслеживанию их контактов. "То есть целый шлейф, огромный шлейф решений, которые мы принимали, очень сложных, и, особенно, когда мы делали первые шаги, они были просто вообще уникальными для нашей страны, а сегодня они просто стали стандартом для многих решений", - сказал градоначальник.

По его словам, для удобства властей других регионов в рамках рабочей группы был создан информационный центр, а также заведены "личные кабинеты" для каждого губернатора. Туда стекается вся информация о принимаемых нормативных документах, в том числе московских, которые, как отметил Собянин, "пользуются широким спросом". "Ну, и мы смотрим у регионов, какие они меры предпринимают, какой у них опыт, для нас тоже очень важно", - заключил он.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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