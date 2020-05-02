СМИ: правительство Великобритании планирует начать ослабление карантина 26 мая

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании планирует с 26 мая начать ослабление действующего в стране карантина. Об этом пишет в субботу газета The Sun , ссылаясь на источники в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

По данным издания, глава кабмина, лишь в понедельник вернувшийся к исполнению обязанностей после болезни, вызываемой новым коронавирусом, 7 мая представит правительственный план общественности. В настоящий момент его детали по-прежнему согласовываются. Дата снятия ограничений, которые были введены в стране 23 марта, также может быть пересмотрена, если таковы будут рекомендации экспертов.

Так как пик эпидемии в стране уже преодолен, предполагается, что с 26 мая правительство позволит ее жителям покидать дома без крайней необходимости и разрешит возобновить работу большинства магазинов, которые не торгуют жизненно важными товарами и были вынуждены закрыться на время карантина. Обсуждается также возможность открыть школы с июня. При этом рестораны, пабы и кинотеатры по-прежнему будут оставаться закрытыми.

Как предупреждают британские эксперты, политикам будет сложно убедить граждан в том, что опасность заражения коронавирусом существенно снизилась. Это может сказаться на темпах восстановления экономической активности в Соединенном Королевстве. Как показал опрос, проведенный на этой неделе компанией Ipsos MORI по заказу The Sun, 2/3 жителей Великобритании страдают "коронафобией" и чувствуют себя крайне некомфортно в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. Половина британцев боятся отправлять детей в школы.

Условия и риски

В британском правительстве опасаются, что слишком ранняя отмена карантина приведет ко второй волне эпидемии, что еще больше навредит системе общественного здравоохранения и экономике королевства. Для отмены части ограничений необходимо, чтобы британские больницы были полностью готовы справляться как с повседневной, так и с дополнительной нагрузкой, темпы распространения болезни существенно замедлились и значительно упало суточное число смертей, была полностью решена проблема нехватки средств индивидуальной защиты в больницах, а также исчезла угроза второго пика эпидемии.

Еще одним условием для ослабления карантина должно стать массовое тестирование населения на заражение новым коронавирусом и наличие антител в сочетании с выявлением и изоляцией лиц, контактировавших с заболевшими. Британское правительство планирует привлечь 18 тыс. человек к работе по выявлению потенциальных заразившихся. Существенно облегчить задачу должны специальные приложения для мобильных телефонов.

Согласно данным, опубликованным британским Минздравом 1 мая, в стране выявлено 177,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. В больницах и домах престарелых умерли 27,5 тыс. человек. По этому показателю Соединенное Королевство находится на третьем месте в мире, уступая лишь Италии и США.