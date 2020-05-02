В РПЦ заявили, что дезинфекция при богослужениях может сохраниться после пандемии

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Правила дезинфекции церковной утвари при богослужениях, введенные в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией, могут сохраниться в церковной практике после того, как пандемия завершится. Об этом заявил в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).

"Я думаю, что из этой истории и какие-то уроки будут сделаны в отношении, в частности, всего, что касается дезинфекции тех предметов, которые находятся в церкви. В частности, если говорить о целовании икон, конечно, если икона под стеклом, она всегда протирается влажной тряпочкой, но эта традиция протирать иконы спиртовыми растворами уже сохранится", - сказал митрополит.

Ранее Священный синод РПЦ утвердил инструкцию настоятелям приходов и монастырей РПЦ, в которой предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также усиление санитарных мер при совершении таинств крещения, причастия и соборования. Кроме того, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ разработал правила совершения треб для священников, посещающих на дому или в лечебных учреждениях людей, находящихся в изоляции или заболевших коронавирусом. Они предписывают использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), одноразовых салфеток для причастия, ватных палочек для елеосвящения [помазания тела освященным елеем] и обязательную утилизацию этих предметов после совершения таинств.