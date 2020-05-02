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Пандемия коронавируса нового типа

Около 2 тыс. медработников в Москве уже переболели коронавирусом или болеют сейчас

Для врачей в Москве начали разворачивать гостиничную систему, чтобы они не ехали домой после смены, сообщил Сергей Собянин

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Анализы на антитела к коронавирусу взяли у 25 тыс. работников системы здравоохранения Москвы, у 2 тыс. человек подтвердилось их наличие в крови, около 1 тыс. из них еще болеют. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

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"Конечно, они [врачи] находятся сегодня на передовой. А вот для примера могу сказать, что мы проводили массовые тесты, провели иммуноферментные тесты у 25 тыс. человек, работающих в системе здравоохранения. Примерно у 2 тыс. выявили антитела, которые говорят о том, что человек переболел уже. Это у половины, а у половины, что они болеют. То есть, около тысячи человек болеют, тысяча переболела", - сказал Собянин.

Он отметил, что в каждой больнице свои данные. Но это говорит о том, что медики действительно находятся в зоне риска.

Как напомнил мэр, президент России Владимир Путин определил доплату врачам в размере 80 тыс. рублей, в Москве была до этого определена доплата в 70 тыс., таким образом, общая надбавка будет составлять 150 тыс. рублей.

"Плюс к тому, сам тариф за лечение мы сделали повышенным. Тариф ОМС, который идет на лечение коронавируса, сделали еще выше, чем, ну скажем, стандартные тарифы, которые применяются в таких случаях. Это еще дополнительная возможность для больных", - добавил Собянин.

Он отметил, что для врачей в Москве начали разворачивать гостиничную систему, чтобы они не ехали домой после смены. На сегодня уже около 4 тыс. гостиничных номеров предоставлены медицинским сотрудникам. Еще около 6 тыс. находится в резерве.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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