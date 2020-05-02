Власти Испании обязали жителей страны носить маски в общественном транспорте с 4 мая

МАДРИД, 2 мая. /ТАСС/. Жители Испании, которые пользуются общественным транспортом, должны будут носить защитные маски с 4 мая. Об этом заявил в субботу председатель правительства страны Педро Санчес.

С понедельника в королевстве вступают в силу некоторые послабления ограничительных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса. "Заболевание находится под контролем в стране", - уточнил премьер. "Те, кто пользуются общественным транспортом, будут обязаны носить маски", - сказал Санчес, добавив, что власти страны будут снабжать масками людей. Глава кабмина уточнил, что с 4 мая смогут возобновить свою деятельность, в частности, рестораны и кафе, чтобы готовить еду навынос.

Премьер добавил, что попросит парламент о новом продлении режима повышенной готовности (пока действует до 10 мая). Санчес также заявил, что правительство одобрит создание "специального фонда реконструкции" на €16 млрд, чтобы помочь региональным властям справиться с социальными и экономическими последствиями коронавируса.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены около 216,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 25,1 тыс. пациента умерли. При этом в стране уже несколько недель уровень распространения заболевания постепенно снижается. С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижения среди населения.

С 26 апреля было введено послабление ограничительных мер для детей до 14 лет, которым разрешили выходить на прогулку раз в день. С субботы взрослому населению также разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Для избежания больших скоплений людей власти страны установили временные интервалы для выхода жителей страны на прогулку.

Ранее правительство Испании представило план поэтапного послабления ограничительных мер, который рассчитан до конца июня. Снятие ограничений будет постепенным и может идти разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции.

В новость были внесены изменения (16:10 мск) - добавлены подробности.