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Пандемия коронавируса нового типа

Борис Джонсон назвал сына в честь врачей, спасших ему жизнь

Невеста премьера Великобритании Кэрри Симондс рассказала, что их ребенка назвали Уилфред Лоури Николас, имя Николас - в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон назвал сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь, когда он оказался в отделении интенсивной терапии после заражения новым коронавирусом. Об этом объявила в субботу на своей странице в Instagram невеста премьер-министра Кэрри Симондс, родившая ребенка в среду.

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"Представляю вам Уилфреда Лоури Николаса Джонсона, рожденного 29 апреля 2020 года в девять часов утра, - написала Симондс. - Имя Уилфред - в честь дедушки Бориса, Лоури - в честь моего деда, а Николас - в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь".

Глава британского кабмина присутствовал при рождении сына и намерен взять отпуск по уходу за ребенком после того, как страна преодолеет кризис, вызванный пандемией. У премьер-министра есть четверо взрослых детей от предыдущего брака.

Болезнь премьера

Джонсон лишь 27 апреля вернулся к исполнению премьерских обязанностей после того, как в тяжелой форме перенес болезнь, вызываемую новым коронавирусом. Симондс ранее также сообщала о том, что у нее были все симптомы, характерные для данного заболевания, но она не сдавала тест на коронавирус и поправилась за неделю, находясь дома.

Джонсон был госпитализирован с коронавирусом 5 апреля. В больнице глава британского правительства провел неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. После выписки политик признавался, что был близок к смерти, и две недели восстанавливал здоровье в загородной резиденции Чекерс под Лондоном.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
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