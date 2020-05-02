Попова не исключила введения "паспорта иммунитета" по коронавирусу

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что идея выдачи людям, у которых обнаружены антитела к коронавирусу, так называемых паспортов иммунитета, неплохая и может быть реализована, но не в данное время, так как стойкость иммунитета еще не изучена.

"Идея, конечно, есть, она хороша сама по себе, но надо понимать, что сегодня, наверное, чуть рано ее реализовывать. Мы должны понимать, что и зачем мы делаем <...> [Чтобы понимать], насколько долго запись в этом паспорте могла бы быть актуальной, нужно время", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Ранее Всемирная организация здравоохранения обратила внимание на нехватку научных данных, которые подтверждали бы то, что люди, перенесшие COVID-19 и выработавшие антитела к вирусу, обладают иммунитетом. По этой причине ВОЗ пока не рекомендует введение правительствами отдельных стран "иммунных паспортов" или сертификатов о невосприимчивости к вирусу, так как это может ускорить распространение инфекции.

Результаты теста

Тест на коронавирус может показать результат не ранее, чем на третий день после инфицирования, сообщила глава Роспотребнадзора.

"Если мы говорим о ПЦР-тесте, то общепринятое, что это не меньше трех дней. То есть вирус должен попасть в организм, он должен развиться, и только после этого на слизистой носа (самый распространенный способ получить материал - это мазок из носа) мы можем его найти. Ну, это минимальный срок, как правило, чуть дольше", - сказала она.

Самоизоляция выздоровевших

Попова заявила, что пациентам, выписанным из медучреждений после выздоровления от новой коронавирусной инфекции, следует еще порядка двух недель посидеть дома на самоизоляции в целях профилактики.

"Мы не требуем жесткого карантина после того, как мы подтвердили, что человек не заразен <...> Человек, который выписан из стационара, или амбулаторное лечение которого закончено, он должен поберечься какое-то время определенное, 7-10 дней, лучше 14, соблюдая все эти правила, которые мы сегодня соблюдаем, - моем руки, мы защищаем органы дыхания, мы не ходим в людные места и не общаемся с людьми, которых относим к группе риска: людей старше 65, а лучше - старше 60 лет, людей с хронической патологией", - сказала она.

Отвечая на вопрос, почему в некоторые семьях члены семьи не заражаются коронавирусом при наличии дома инфицированного, Попова ответила, что это может быть связанно с хорошим соблюдением правил гигиены дома и иммунитетом у людей, но на это "нельзя уповать". "Здесь надо быть максимально осторожным, уповать на это нельзя. Если вы знаете, что вы были в контакте с человеком, который или заболел, или было выяснено, что он инфицирован, но не болен, - вот здесь нужно предпринимать все меры предосторожности, нужно изолироваться, нужно наблюдать за своим здоровьем в течение 14 дней", - заключила она.

Использование плазмы крови

Оснований для использования плазмы крови именно в качестве профилактики коронавирусной инфекции пока нет, сообщила глава Роспотребнадзора.

"Знаете, у нас был период, когда мы вводили иммуноглобулины, не плазму, а иммуноглобулины для профилактики вирусного гепатита, и был иммуноглобулин противокоревой, и целый ряд других инфекций мы лечим и профилактируем иммуноглобулином. В сегодняшней ситуации сыворотка и плазма используются для пациентов. Вот сегодня пока других назначений нет, может быть, они будут, но пока сегодня нет", - сказала она.

Попова также добавила, что сегодня в стране развернуто достаточное количество обсерваторов. В них сегодня помещают тех людей, которые прилетают из-за рубежа, или же находились в контакте с заболевшими, но пройти карантин в домашних условиях у них возможности нет.

О пандемии

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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