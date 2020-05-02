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Битаров уверен, что зачинщиков незаконной акции протеста в Северной Осетии выявят

По словам главы региона, у участников незаконной акции не было единых требований: наряду с призывами о помощи гражданам, потерявшим доходы во время режима самоизоляции, высказывались мнения по вопросам, не относящимся к теме пандемии коронавируса

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 мая. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выразил уверенность в скором выявлении лиц, причастных к организации незаконной акции протеста против режима самоизоляции в республике.

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"Расследование ведется. Я лично сам занимаюсь этим вопросом, ежедневно на связи с правоохранителями, в том числе с оперативной группой, которая прибыла в республику. Задержанные рассказывают, кто финансировал, откуда. Думаю, финал будет известен", - сказал он на онлайн-встрече с журналистами.

Битаров отметил, что у участников незаконной акции не было единых требований: наряду с призывами о помощи гражданам, потерявшим доходы во время режима самоизоляции, высказывались мнения по вопросам, не относящимся к теме пандемии коронавируса.

20 апреля в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. На митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело. Кроме того, районные суды Северной Осетии вынесли 64 решения об административных нарушениях в отношении участников несанкционированного митинга. В зависимости от совершенного противоправного деяния наложены административные наказания в виде административного ареста на срок от двух до пятнадцати суток, а также штрафы.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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