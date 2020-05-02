В Татарстане активисты акции "Сад памяти" высадят более 350 тыс. деревьев

ТАСС, 2 мая. Активисты общественных и патриотических организаций Татарстана, участвующие в акции "Сад памяти", высадят к 22 июня в память о не вернувшихся с войны жителях республики более 350 тыс. деревьев. Об этом сообщила в субботу пресс-служба казанской городской думы.

"На территории республики будет высажено более 350 тыс. деревьев - в память о 350 тыс. татарстанцев, не вернувшихся с фронта домой, к своим родным и близким", - говорится в сообщении.

Деревья высаживают работники Минлесхоза, активисты общественного движения "Волонтеры Победы" и республиканских патриотических организаций.

В субботу к акции присоединились президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Они высаживали ивы в городском парке Победы. Акция проходила с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. "Очень хорошая акция. Это дань уважения тем, кто сражался за победу, за нашу Родину, за всех нас. Многие из них не вернулись. Очень важно сохранить память об их героическом подвиге", - сказал Минниханов.

Международная акция "Сад Памяти" стартовала 18 марта в Анапе, Новороссийске, Грозном, Севастополе и других городах России. За время ее проведения планируется высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов.