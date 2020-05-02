У Татьяны Васильевой обнаружили коронавирус

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Народная артистка РФ Татьяна Васильева, которая накануне почувствовала себя плохо и обратилась в больницу, сообщила ТАСС в субботу, что у нее диагностирован коронавирус.

"Да, [выявлен коронавирус]", - сказала Васильева, отвечая на соответствующий вопрос. Она добавила, что пока не принято решение, будет ли она лечиться на дому или ее госпитализируют. Ранее в субботу она сообщила, что вернулась из больницы домой.

Накануне Васильева рассказала ТАСС, что неважно себя чувствует. При этом она не уточнила, с какими жалобами обратилась к врачам и будет ли госпитализирована. Ранее СМИ сообщали, что актриса вызвала скорую помощь в связи с высокой температурой и кашлем.

Васильева родилась в 1947 году. Она известна по таким фильмам, как "Здравствуйте, я ваша тетя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть", а также по сериалу "Закрытая школа". Состояла в труппах Московского академического театра сатиры, Театра имени Маяковского и театра "Школа современной пьесы".