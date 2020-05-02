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Пандемия коронавируса нового типа

Выпуск авторской программы Михалкова на канале "Россия 24" сняли с эфира

В новом выпуске режиссер предлагает поговорить о том, как может измениться мир после пандемии и почему вокруг нового вируса постоянно возникают конспирологические теории

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", показ которой был запланирован на субботу и воскресенье на телеканале "Россия-24", снят с эфира. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Михалкова.

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"В пятницу вышел новый выпуск нашей программы "Бесогон ТВ" "У кого в кармане государство?", и после этого руководство ВГТРК сообщило мне, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет, то есть передача снята с эфира", - отметил Михалков, слова которого цитирует пресс-служба.

Как уточняется на сайте программы, в новом выпуске программы "Михалков предлагает поговорить о том, как может измениться мир после пандемии коронавируса, почему вокруг нового опасного вируса постоянно возникают конспирологические теории и спекуляции".

ТАСС запросил комментарий ВГТРК.

В 2015 году один из выпусков программы "Бесогон ТВ" также был снят с эфира. Тогда "Россия-24" заявила, что "последний выпуск программы "Бесогон" не был показан по этическим причинам". Михалков, в свою очередь, заявил, что не понимает это решение. Один из выпусков программы был снят с эфира и в мае 2018 года.

Теги
РоссияМихалков, Никита СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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