В РПЦ заявили, что в России строится полтора-два храма в день

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. От полутора до двух храмов Русской православной церкви (РПЦ) строится в России по статистике ежедневно. Такую цифру привел в эфире передачи " Церковь и мир " на телеканале "Россия-24" в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).

"Цифра "три храма в день" отражает динамику строительства храмов на протяжении последних 32 лет, а именно с 1988 года. <…> Речь не идет о России только, речь идет обо всей Русской православной церкви. В России, на Украине, в Белоруссии, Молдове и других странах всех вместе храмов Русской православной церкви сейчас около 40 тыс. <…> Конечно, если говорить о строительстве храмов в России, то эта цифра меньше. Скорее всего, это где-то полтора-два храма в день", - сказал митрополит.

В мае 2019 года в ходе визита в Страсбург Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что за последние 10 лет в России было возведено порядка 30 тыс. храмов, а в июле отметил, что широкое строительство церквей в стране связано с возрождением православия.