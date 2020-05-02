В Японии зафиксировали самую высокую смертность от коронавируса за сутки

ТОКИО, 2 мая. /ТАСС/. Количество летальных исходов вследствие заражения коронавирусом в Японии увеличилось за последние сутки на 31 - до 530, что стало новым антирекордом. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

Предыдущий пик смертности (29) был зафиксирован 23 апреля. Отмечается, что большинство пациентов (15) умерло в Токио.

Количество новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки составило не менее 306, а общее число инфицированных, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, возросло до 15,5 тыс.

Всего в стране выздоровели порядка 4,6 тыс. человек. 332 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии, этот показатель с пятницы не изменился.

С 17 апреля до 6 мая на всей территории Японии в связи с пандемией вызываемого новым коронавирусом заболевания действует режим чрезвычайной ситуации. Главная цель таких мер - максимально сократить контакты между людьми, а также предотвратить частые поездки по стране в период праздников в конце апреля-начале мая. Ожидается, что в скором времени режим ЧС будет продлен до 6 июня.