Умерла вдова племянника императора Николая II Ольга Куликовская-Романова

ТАСС, 2 мая. Умерла вдова родного племянника Николая II Тихона Ольга Куликовская-Романова на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила Екатеринбурская епархия.

"Екатеринбургская митрополия выражает глубокое соболезнование в связи с кончиной Ольги Николаевны Куликовской-Романовой, вдовы Тихона Николаевича, сына великой княгини Ольги Александровны, родного племянника последнего российского государя Николая Александровича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Екатеринбургская митрополия выражает глубокое соболезнование в связи со смертью Куликовской-Романовой. "Ольга Николаевна, скончавшаяся в возрасте 93 лет, долгие годы возглавляла Благотворительный фонд, посвящая свою жизнь делам милосердия и благотворительности. Будучи постоянным участником Царских дней, она вела значительную духовно-просветительскую деятельность о подвиге святых Царственных страстотерпцев", - отмечается в сообщении.

По данным Екатеринбургской епархии, Куликовская-Романова родилась в 1926 году в эмиграции в Югославии в семье потомственного дворянина, офицера Императорской армии Николая Пупынина и художника, скульптора Нины Коперницкой. Закончила Мариинский Донской институт благородных девиц (филиал Смольного), эвакуированный из Новочеркасска во время Гражданской войны в город Белая Церковь (Югославия). В годы Второй мировой войны была интернирована в Штутгарт (Германия), где работала на фабрике. Впоследствии переехала в Южную Америку, получила медицинское, коммерческое, архитектурное образование, владела семью языками. Перебравшись в Канаду, работала переводчиком в государственных учреждениях. Здесь она вышла замуж за родного племянника государя Николая II Тихона Николаевича Романова.

В 1991 году вместе с супругом организовала благотворительный Фонд "Программа помощи России" имени Ее Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны, своей свекрови. Регулярно бывала в России, чтобы лично участвовать в оказании помощи конкретным больницам, приютам, организациям, отдельным людям. После смерти мужа в 1993 году возглавила деятельность Фонда.