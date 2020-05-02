Хакеры взломали почту псковского митрополита Тихона и требовали за ее выкуп 10 млн рублей

ПСКОВ, 2 мая. /ТАСС/. Мошенники взломали электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который также является председателем Патриаршего совета по культуре и членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству. За возвращение доступа к переписке хакеры потребовали с владыки 10 млн рублей, сообщил в субботу журналистам сам Тихон.

"Да, действительно, взломали у меня почту. И требовали 10 млн рублей, чтобы выкупить. Я сказал: "Да вы что! Я за 10 млн готов сейчас всю свою почту вам выложить, только перечислите, пожалуйста, в Псковскую епархию, я вам сразу это все выдам". Конечно, это чушь, поощрять шантажистов и таких разбойников нельзя", - сказал Тихон.