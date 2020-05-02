{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хакеры взломали почту псковского митрополита Тихона и требовали за ее выкуп 10 млн рублей

На требования мошенников он ответил, что готов сам выложить в общий доступ содержимое почты, если хакеры переведут такую же сумму на счет Псковской епархии

ПСКОВ, 2 мая. /ТАСС/. Мошенники взломали электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который также является председателем Патриаршего совета по культуре и членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству. За возвращение доступа к переписке хакеры потребовали с владыки 10 млн рублей, сообщил в субботу журналистам сам Тихон.

"Да, действительно, взломали у меня почту. И требовали 10 млн рублей, чтобы выкупить. Я сказал: "Да вы что! Я за 10 млн готов сейчас всю свою почту вам выложить, только перечислите, пожалуйста, в Псковскую епархию, я вам сразу это все выдам". Конечно, это чушь, поощрять шантажистов и таких разбойников нельзя", - сказал Тихон.

Теги
РоссияПсковская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Посольство РФ в Таджикистане рассказало об эффективности российских тестов на коронавирус
В российском диппредставительстве отметили, что разработанные научным центром "Вектор" тест- системы выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС