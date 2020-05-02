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В Северной Осетии не планируют торжеств в День окончания Второй мировой войны

День воинской славы, связанный с окончанием Второй мировой войны, перенесли в конце апреля со 2 на 3 сентября

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 мая. /ТАСС/. Северная Осетия не будет проводить праздничные мероприятия 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в связи с днем памяти жертв теракта в Беслане. Об этом глава республики Вячеслав Битаров сообщил на онлайн-встрече с журналистами.

"Я лично никаких празднеств в республике не допущу, если даже кто-то изъявит такое желание. Но я думаю, что таких желающих и не будет", - сказал он.

Закон о переносе дня воинской славы, связанного с окончанием Второй мировой войны, со 2 на 3 сентября был подписан в конце апреля.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября соответствующего дня воинской славы, связанного с окончанием Второй мировой войны.

После принятия этого закона Госдумой против переноса выступили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Председатель СПЧ Валерий Фадеев обратился к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой учесть позицию Совета о недопустимости празднования Дня окончания Второй мировой войны 3 сентября, в день памяти жертв теракта в Беслане. Матвиенко же заявила журналистам, что считает избыточной шумиху вокруг этого закона. По ее словам, он восстанавливает историческую справедливость и не предполагает каких-либо праздничных мероприятий в эту дату.

Победа СССР над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны, более 300 тыс. граждан СССР были награждены орденами и медалям по итогам войны с Японией. Указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией был принят президиумом Верховного Совета СССР.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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