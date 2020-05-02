Псковская епархия начала восстановление склонов Псково-Печерского монастыря

ПСКОВ, 2 мая. /ТАСС/. Псковская епархия начала работы по укреплению склонов уникальных карстовых пещер, расположенных в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, одном из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. Об этом сообщил в субботу журналистам митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который также является председателем Патриаршего совета по культуре и членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

В 2019 году Тихон сообщал о том, что опасения специалистов вызывает состояние уникальных карстовых пещер. В частности, по словам Шевкунова, между склоном и пещерами было выявлено несколько водяных линз. Для их исследования была направлена группа гидрогеологов.

"В Псково-Печерском монастыре мы начали укрепление склонов. Своими силами, потому что тяжелая ситуация. Эта называется ситуация аварийная. Особая аварийная ситуация, когда надо приступать вот прямо сейчас, срочно", - сказал Тихон.

Он также добавил, что на данный момент одна из главных проблем псковской епархии - это сохранение Свято-Троицкого кафедрального собора в Псковском кремле, который находится в предаварийном состоянии, под ним ранее специалисты выявили разлом грунта. "Троицкий собор - это наша сейчас главная боль, главная проблема. В данный момент, несмотря даже на карантин, с привлечением всех средств безопасности работают изыскатели для того, чтобы начать делать проект его реконструкции. Мы уже реконструируем нашу знаменитую колокольню и пороховые погреба. Надеюсь, что летом псковичи уже получат готовые эти объекты", - отметил Тихон.

Памятники Псковской области

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова, вблизи границы с Эстонией, он является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. Официальной датой основания Псково-Печерской обители считается 1473 год. Ансамбль монастыря насчитывает более десяти храмов. На территории обители сохранились также старинные зубцы стен и бойницы, боевые ходы и остатки земляных укреплений, возведенные при Петре I.

Карстовые пещеры на территории монастыря, которые называют богом данными, представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек. Ежегодно пещеры Псково-Печерского монастыря привлекают множество паломников и туристов.

Свято-Троицкий кафедральный собор располагается в центре Псковского кремля. Это четвертое по счету здание собора, которое было построено в конце XVII века на месте, где стояли предыдущие три. Первое здание Троицкого собора было построено в X веке по распоряжению княгини Ольги. Этот храм был деревянным и простоял до первой половины XII века, он был уничтожен пожаром.