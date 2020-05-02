Посольство РФ в Таджикистане рассказало об эффективности российских тестов на коронавирус

ДУШАНБЕ, 2 мая. /ТАСС/. Россия безвозмездно передала своим партнерам более 450 тыс. тест-систем, с помощью которых в некоторых из этих государств были выявлены первые инфицированные коронавирусом. Соответствующее заявление опубликовало в субботу на своем сайте посольство РФ в Таджикистане.

"В связи с появлением в СМИ заявлений, ставящих под сомнение качество российских тест-систем, переданных на безвозмездной основе странам-партнерам для выявления новой коронавирусной инфекции, сообщаем. С февраля 2020 года Роспотребнадзором на безвозмездной основе были переданы более 450 тысяч тест-систем. Именно с помощью российских тест-систем были выявлены первые заболевшие в Белоруссии, Узбекистане, Армении, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что с учетом сложной эпидемической обстановки Роспотребнадзор также оказывает консультативную и методическую поддержку коллегам в этих странах.

Посольство уточняет, что тест-системы разработаны Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" и "по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов". Отмечается, что испытания, проведенные в начале февраля в Китае, подтвердили высокую эффективность российских тестов, продемонстрировали их высокую специфичность и чувствительность.

"Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус SARS-CoV-2", - отмечает дипведомство. В сообщении говорится, что они диагностируют возбудитель при малом количестве вируса даже у бессимптомных носителей, что важно для своевременного проведения всех противоэпидемических мероприятий.

По данным посольства, разработчик тестов ГНЦ ВБ "Вектор" включен Всемирной организацией здравоохранения в перечень референс-лабораторий ВОЗ по новой коронавирусной инфекции, куда все страны могут направлять образцы для исследований. В настоящее время "Вектор" произвел и поставил более 3,5 млн тест-систем во все регионы России, из которых 450 тыс. в качестве безвозмездной помощи направлены 20 странам.

Дипведомство подчеркивает, что Роспотребнадзор внимательно следит за развитием эпидемической ситуации в соседних странах, включая Таджикистан. Отмечается, что содействие странам-партнерам в борьбе с коронавирусом, включая поставку российских тест-систем, будет продолжено. 4 февраля Роспотребнадзор передал Таджикистану около 2 тыс. тестов для диагностирования коронавируса.