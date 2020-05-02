Битаров поручил усилить работу с населением, чтобы избежать в будущем незаконных акций

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 мая. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил на всех уровнях власти усилить работу с населением, чтобы в дальнейшем у граждан не возникало вопросов, которые могли бы привести к незаконным акциям протеста. Об этом глава республики Вячеслав Битаров сообщил на онлайн-встрече с журналистами.

"Начиная с сельских поселений, власти должны работать на народ. Такая задача мной ставилась. И мы примем все меры, чтобы у каждого гражданина была возможность получить ответы на муниципальном уровне, а если не решится вопрос на муниципальном уровне, чтобы каждый имел возможность прямого общения с членами правительства", - отметил руководитель республики.

По его словам, после незаконной акции протеста против режима самоизоляции был создан штаб по дальнейшему недопущению подобных ситуаций. "После 20 числа был создан штаб из представителей всех глав районов, правительства республики, общественников. Штаб по анализу, почему это случилось и как не допустить в дальнейшем этого", - сказал глава республики.

По состоянию на 2 мая в республике зафиксировано 990 случаев заболевания. 851 человек находится на амбулаторном лечении, 47 - в больницах, 86 выздоровели, 6 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 458 человек.