Власти Петербурга разберутся в обстоятельствах вечеринки, проведенной у "Газпром Арены"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Комитет по законности и правопорядку Санкт-Петербурга разберется в обстоятельствах и даст правовую оценку масштабной вечеринке, которую устроили в городе рядом со стадионом "Газпром Арена" в ночь с пятницы на субботу, несмотря на ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в комитете.

"По факту публикации видеороликов [о мероприятии] будет проведено разбирательство", - сказал представитель комитета. Он добавил, что в случае, если удастся установить участников и в их действиях будет установлен состав правонарушения, их привлекут к ответственности.

В субботу в социальных сетях и городских СМИ появились видео и сообщения о том, что ночью на площадке у стадиона "Газпром Арена" на Крестовском острове десятки человек устроили вечеринку под открытым небом, куда они приехали на машинах. На мероприятии, согласно опубликованным видео, включали громкую музыку, устраивали заезды на автомобилях, курили кальян и организовывали другие развлечения.

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других досуговых объектов, а также букмекерских контор и тотализаторов. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.

На майских праздниках комитет по законности и правопорядку также проводит усиленные рейды по городским паркам для выявления посетителей. По данным комитета, в субботу инспекторы комитета проверили Московский парк Победы и Удельный парк, по итогам рейда на посетителей было составлено 11 протоколов, нарушителям грозит штраф в 4-5 тыс. рублей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. В Петербурге за последние сутки выявлено 323 новых случая заражения, всего с начала пандемии коронавирус в Петербурге выявили у 4 734 человек, 33 человека с подтвержденным диагнозом умерли.