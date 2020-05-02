В Грозном открыли новый корпус детской больницы

ГРОЗНЫЙ, 2 мая. /ТАСС/. Первый детский инфекционный корпус Республиканской детской клинической больницы им. Е. П. Глинки на 100 коек открыли в субботу в Грозном, во время пандемии он будет использоваться для приема больных с новой коронавирусной инфекцией. Готовность объекта проверил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Все необходимое здесь есть, можем еще дополнительно развернуть койки. Я полностью контролировал строительство инфекционного центра. Ускоренное строительство никак не повлияло на качество, наоборот, лучше сделали", - сказал он журналистам.

По словам Кадырова, в регионе на сегодняшний день коронавирусная инфекция выявлена у 525 человек, из них 286 выздоровели и восемь умерли. "Ситуацию мы контролируем. Абсолютно никаких проблем нет, федеральный центр уделяет должное внимание", - сказал глава Чечни.

"Для приема больных коронавирусом здесь имеется соответствующее оборудование, расходные материалы и специалисты. У нас до сих пор не было отдельного детского инфекционного центра, приходилось пациентов отправлять в другую больницу для госпитализации и консультации", - рассказал главный врач больницы Казбек Межидов.

Строительство нового корпуса на базе Республиканской детской клинической больницы им. Е. П. Глинки осуществлялось по программе национального проекта "Здравоохранение". Стоимость объекта - более 600 млн рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. жителей, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.