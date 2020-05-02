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Пандемия коронавируса нового типа

В Италии суточное число смертей из-за коронавируса вновь выросло

За сутки умерли почти 500 человек

РИМ, 2 мая. /ТАСС/. Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии за последние сутки снова приблизилось к 500 - жертвами инфекции стали 474 человека. Такие данные распространил в субботу департамент гражданской защиты.

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1 мая сообщалось о 269 умерших от инфекции. Таким образом общее число жертв достигло 28 710 человек.

При этом, по данным департамента, число излечившихся составило за последние сутки 1 665 и достигло почти 80 тыс. (79 914 человек). Число пациентов в отделениях интенсивной терапии уменьшилось до 1,5 тыс.

Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в Италии достигло 209 328 при суточном приросте в 1 900 новых случаев.

Правительство Италии запланировало постепенное послабление карантина, действующего с 10 марта. Так, 4 мая планируется возобновить работу производственных предприятий и строительных площадок.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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