{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Карелии обязали соблюдать самоизоляцию прибывших из Архангельской и Вологодской областей

Ранее эта мера касалась лиц, прибывших в республику из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Мурманской и Ленинградской областей

ТАСС, 2 мая. В Карелии для граждан, прибывших из Архангельской и Вологодской областей, ввели дополнительные ограничительные меры. Теперь, приехав в республику, они должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы Республики Карелия в субботу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Граждане, прибывшие в Карелию из Архангельской и Вологодской областей, обязаны обеспечить самоизоляцию на 14 дней. Такие изменения в распоряжение от 12.03.20 № 127-р внес сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков. Ранее данное ограничение касалось лиц, прибывших в Карелию из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Мурманской и Ленинградской областей", - говорится в сообщении.

Согласно установленным в республике ограничительным мерам, граждане, прибывшие из перечисленных регионов, должны также позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения Карелии, сообщить о своем приезде, оставить контактную информацию.

По данным региональных властей, на 2 мая в Карелии подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, 13 человек выздоровели, 25 человек остаются в местах обсервации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Выпуск авторской программы Михалкова на канале "Россия 24" сняли с эфира
В новом выпуске режиссер предлагает поговорить о том, как может измениться мир после пандемии и почему вокруг нового вируса постоянно возникают конспирологические теории
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС