В Карелии обязали соблюдать самоизоляцию прибывших из Архангельской и Вологодской областей

ТАСС, 2 мая. В Карелии для граждан, прибывших из Архангельской и Вологодской областей, ввели дополнительные ограничительные меры. Теперь, приехав в республику, они должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы Республики Карелия в субботу.

"Граждане, прибывшие в Карелию из Архангельской и Вологодской областей, обязаны обеспечить самоизоляцию на 14 дней. Такие изменения в распоряжение от 12.03.20 № 127-р внес сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков. Ранее данное ограничение касалось лиц, прибывших в Карелию из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Мурманской и Ленинградской областей", - говорится в сообщении.

Согласно установленным в республике ограничительным мерам, граждане, прибывшие из перечисленных регионов, должны также позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения Карелии, сообщить о своем приезде, оставить контактную информацию.

По данным региональных властей, на 2 мая в Карелии подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, 13 человек выздоровели, 25 человек остаются в местах обсервации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.