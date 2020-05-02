В закрытом из-за массового заражения коронавирусом НИИ в Петербурге завершился карантин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Врачей, которые были закрыты вместе с пациентами на карантин в НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге, так как в учреждении около 300 человек заразились коронавирусом, начали отпускать домой, также выписали часть пациентов. Об этом сообщил в своем Instagram завотделением патологии позвоночника и костной онкологии НИИ Дмитрий Пташников.

"Ну вот и прошли 24 дня нашего карантина, мы идем домой. Я рад, что могу сказать слова, что в нашем отделении все живы и здоровы, часть пациентов уже дома, со своими семьями, часть пациентов ожидает подтверждения на отсутствие вирусоносительства и скоро тоже присоединятся к своим семьям", - сказал он в видеообращении.

Пташников добавил, что врачам и пациентам придется провести еще по две недели дома на самоизоляции. "Согласно правилам, нам придется дома еще находится две недели на самоизоляции, на так называемом карантине. Убежден, что все проведут это время с огромной пользой", - сказал он, поблагодарив также всех за поддержку.

НИИ им. Вредена закрыт на карантин с 8 апреля. Ранее директор института Рашид Тихилов сообщал ТАСС, что в учреждении заразились коронавирусом около 300 человек, среди которых пациенты и сотрудники. Сам директор также был госпитализирован из-за коронавируса.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее сообщал, что источником заражения в НИИ стал сотрудник, приехавший из Турции и нарушивший самоизоляцию. Источник в экстренных службах ранее также сообщал ТАСС, что из НИИ самовольно ушли двое пациентов, не дождавшись окончания карантина.

НИИ им. Вредена - крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение в области травматологии и ортопедии, в состав которого входят 22 клинических и 10 научных отделений. В институте функционируют 760 коек.

О распространении коронавируса

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. В Петербурге за последние сутки выявлено 323 новых случая заражения, всего с начала пандемии коронавирус в Петербурге выявили у 4 734 человек, 33 человека с подтвержденным диагнозом умерли.