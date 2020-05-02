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Пандемия коронавируса нового типа
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Более 2,9 тыс. заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ

Описание
© Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Более 2,9 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в Вооруженных силах и военных учебных заведениях РФ с марта по 2 мая, говорится в бюллетене Минобороны России, опубликованном в субботу.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 2 мая установлено 1 177 военнослужащих с положительными результатами", - сказали в Минобороны.

По данным ведомства, также коронавирус выявлен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений, в высших учебных заведениях выявлено 1 195 случаев и 322 случая - среди гражданского персонала.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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