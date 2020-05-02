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Пандемия коронавируса нового типа
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В штате Нью-Йорк увеличилось число умерших с коронавирусом за сутки

Губернатор Эндрю Куомо подчеркнул, что этот показатель "остается недопустимо и пугающе высоким"

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Число умерших от заболевания новым коронавирусом в штате Нью-Йорк повысилось за сутки на 299 человек, данный показатель продемонстрировал рост после продолжавшегося в течение нескольких дней подряд снижения. Об этом заявил в субботу губернатор Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляция которой велась на его сайте.

Как он констатировал, число людей, которые умирают каждые сутки в штате от COVID-19, "остается недопустимо и пугающе высоким". "Оно по-прежнему не снижается так быстро, как мы бы хотели. Оно даже немного выросло - до 299, в предыдущие сутки было 289", - добавил губернатор.

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Согласно приведенным Куомо данным, до этого в течение нескольких дней подряд показатели смертности от COVID-19 за сутки снижались. В последний раз Куомо сообщал о росте суточной смертности 25 апреля. Тогда он объявил, что число летальных исходов составило 437 по сравнению с 422 случаями в предыдущие 24 часа. Ранее в апреле власти штата неоднократно фиксировали более 700 летальных исходов за сутки.

Тест на наличие антител

Эндрю Куомо также сообщил, что специалисты в штате проверили свыше 15 тыс. жителей на наличие у них антител к новому коронавирусу, это крупнейшее исследование такого рода в США. 

"Мы провели крупнейшую в стране проверку с целью выяснения, у кого есть антитела", - сказал он. "Мы проводили тесты на антитела по всему штату", - пояснил губернатор. По его словам, с 22 апреля по 1 мая собраны были данные о 15,1 тыс. человек.

По словам Куомо, примерно у 12,3% людей, прошедших проверку, выявлено наличие антител. Куомо также привел данные по городу Нью-Йорк, который находится в одноименном штате. В нем наличие антител к коронавирусу зафиксировали у 19,9% участников указанного исследования.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 240 тыс. человек. В Нью-Йорке сложилась более тяжелая ситуация, чем в любом другом американском штате.

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