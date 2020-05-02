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В Воронеже устранили аварию на водоводе

Подача воды была ограничена жителям двух микрорайонов - Придонского и Подклетное - с общим населением около 25 тыс. человек

ВОРОНЕЖ, 2 мая. /ТАСС/. Аварийная бригада устранила в Воронеже утечку на 150-миллиметровом водоводе, из-за которой была ограничена подача воды жителям двух микрорайонов - Придонского и Подклетное - с общим населением около 25 тыс. человек. Об этом в субботу сообщила журналистам пресс-служба компании "Росводоканал - Воронеж".

"Специалисты провели ремонт вышедшей из строя задвижки в колодце. В 18:45 мск воду открыли. Водоснабжение микрорайонов Придонского и Подклетное постепенно выходит на режимные показатели давления", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В субботу в Воронеже произошла утечка на трубопроводе диаметром 150 мм на улице 232-й Стрелковой дивизии. В ходе обследования сетей специалисты обнаружили второе повреждение на водопроводной линии, для его устранения потребовалось ограничить холодное водоснабжение двух микрорайонов, в которых проживают порядка 25 тыс. человек. Жителям микрорайонов организовали подвоз воды.

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РоссияВоронежская область
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