В семи населенных пунктах Нижегородской области вводится карантин

ТАСС, 2 мая. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в семи населенных пунктах, на территории которых наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу сообщается на сайте правительства региона.

Число заразившихся коронавирусом достигло в Нижегородской области 2 443, за последние сутки выявлено 320 новых случаев заражения коронавирусом.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в ряде населенных пунктов региона. Ограничительные мероприятия вводятся в селе Починки (Починковский район), городском округе город Выкса, городе Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), городе Кулебаки и рабочем поселке Гремячево (городской округ город Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район)", - говорится в сообщении.

Как уточнил Никитин, введение карантина связано с высоким уровнем заболеваемости в этих населенных пунктах. По его словам, практически во всех из них работают важные для области предприятия и организации, а также наблюдается достаточно высокий уровень миграции. "Несмотря на все ограничения, туда за последние недели активно приезжали люди из других регионов и Нижнего Новгорода, что привело к возникновению локальных очагов заболевания", - цитирует губернатора пресс-служба.

Согласно тексту документов, карантин вводят до устранения угрозы распространения и (или) ликвидации очага новой коронавирусной инфекции, уточнили в пресс-службе. Запрещается въезд на территории данных населенных пунктов и муниципальных образований лиц, не проживающих в них, запрещен и выезд граждан. Исключение составляют сотрудники экстренных служб и организаций, поставляющих продукцию первой необходимости, лица, разрешение которым выдают муниципальные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Планируется установить контрольные пункты и блокирующие посты, принять меры по социальному разобщению жителей: соблюдению дистанции в 1,5 м, обязательному использованию средств для защиты органов дыхания. Также будет усилена дезинфекция общественных пространств, обеспечение неукоснительного исполнения санитарных правил на работающих предприятиях. Будут расследоваться причины каждого заражения для выявления очагов, говорится в сообщении.