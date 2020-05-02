В двух селах Саратовской области объявили карантин

ТАСС, 2 мая. Села Черкасское и Спасское в Вольском районе Саратовской области закрыли на карантин, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом говорится в субботу в сообщении оперштаба региона.

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"Принято решение о закрытии на карантин сел Черкасского и Спасского в Вольском районе", - говорится в сообщении.

В воскресенье подразделения МЧС приступят к дезинфекции общественных мест в этих населенных пунктах.

Ранее в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе было зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом. Руководство учреждения не организовало тестирование персонала при появлении у сотрудников симптомов заболевания, возбуждено уголовное дело о халатности. Сейчас в учреждении введен карантин.

В Саратовской области 535 случаев заражения коронавирусом, 95 человек выписаны по выздоровлению, трое умерли.