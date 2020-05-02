В Дагестане благотворители организовали на Рамадан доставку трапезы для 10 тыс. семей

МАХАЧКАЛА, 2 мая, /ТАСС/. Благотворительный фонд "Инсан" в Дагестане организует доставку порций вечерней трапезы (ифтар) в месяц Рамадан для 10 тыс. нуждающихся семей, рассказал ТАСС руководитель фонда Мухаммадрасул Ахмедов.

"Руководством фонда было принято решение, что каждый день в Махачкале и во всех филиалах фонда в Дагестане волонтеры будут развозить уже готовые порции плова по адресам подопечных. 10 тыс. семей по республике каждый день месяца Рамадана будут обеспечены ифтаром", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, идея фонда получила поддержку среди жителей, отозвалось очень много волонтеров. "Выстроилась очередь из волонтеров, желающих каким-то образом стать причастными к этому благому процессу. С первого дня был выстроен четкий алгоритм работы: приготовить плов, распределить порции, собрать по графику волонтеров и развезти по заранее подготовленным спискам подопечных. Не были забыты врачи, которые сутками дежурят в эти дни в больницах города", - рассказал собеседник агентства.

Ахмедов отметил, что аналогичная работа проводится во всех 50 филиалах фонда по городам и районам республики.

По словам руководителя фонда, под эгидой "Инсана" по всей республике в течение 7 лет проводилась акция "Шатры Рамадана". "Эти благотворительные акции проводились на территории всей республики с участием представителей органов власти и управления, общественных организаций, политических деятелей, именитых спортсменов, деятелей культуры и просвещения. На вечернее разговение и предутреннюю трапезу собиралось порядка 3 500 человек каждый день", - сказал он.

Ахмедов отметил, что распространение коронавирусной инфекции внесло существенные коррективы и в планы организации работы фонда в месяц Рамадан. Следуя всем рекомендациям и запретам со стороны органов власти, были отменены "Шатры Рамадана" во всех филиалах фонда и на территории Джума-мечети.

Месяц Рамадан, священный для мусульман, в 2020 году начался с заходом солнца 23 апреля, первым днем поста стал 25 апреля. В течение этого месяца мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. Завершающий месяц Рамадан праздник Ураза-байрам в 2020 году начнется с заходом солнца 23 мая.