Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 24,7 тыс.

ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Число умерших от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового вида, во Франции с начала эпидемии достигло 24 760. Об этом сообщает в субботу Министерство здравоохранения Франции.

Согласно распространенному коммюнике, за сутки число умерших выросло на 166 человек. Среди них почти 15,5 тыс. умерли в больницах, еще 9,2 тыс. смертей, связанных с заболеванием подтвердили в социально-медицинских учреждениях. С начала эпидемии 50 562 человек, обратившихся за помощью врачей, были выписаны из медицинских учреждений и официально признаны здоровыми.

Вместе с тем количество госпитализированных за сутки сократилось на 60, и сейчас в больницах находятся 25 827 заразившихся, в реанимации и отделениях интенсивной терапии количество пациентов сократилось на 51, до 3 827 человек. С учетом остальных тяжелобольных, в реанимациях и отделениях интенсивной терапии находятся 6,4 тыс. пациентов, что составляет "126% от изначальной вместимости в количестве 5 тыс. мест".