{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в мире возросло за сутки почти на 92 тыс.

Это на 8 тыс. больше, чем за предыдущий день

ЖЕНЕВА, 2 мая. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом в мире выросло за сутки почти на 92 тыс., что на 8 тыс. больше, чем за предыдущий день. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось почти на 6 тыс., что несколько меньше, чем днем ранее, сообщила в субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По состоянию на 11:00 мск 2 мая в мире были зарегистрированы 3 267 184 инфицированных и 229 971 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 91 977, летальных исходов - на 5 799. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 492 024 и 140 586 соответственно. За 24 часа число заразившихся там возросло на 30 620, а умерших - на 2 386.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 340 591 человек, 72 196 умерли. По числу инфицированных (48 674) и умерших (3 109) за сутки этот регион превосходит Европу. Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 2 мая там выявлено 194 991 инфицированный, зафиксировано 7 741 летальный исход. За сутки число заболевших возросло на 6 406, умерли 143 человека.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 067 127. Далее следуют Испания (215 216), Италия (207 428), Великобритания (177 458), Германия (161 703), Франция (128 722), Россия (124 054), Турция (122 392), Иран (95 646) и Китай (84 388).

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Чехия может открыть границы с четырьмя соседними странами в июле
Граждане республики с 24 апреля могут выезжать за границу с прохождением двухнедельного домашнего карантина после возвращения на родину. При этом въезд иностранцев на чешскую территорию временно запрещен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС