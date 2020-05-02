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В пресс-службе Лукашенко сообщили, что он не делал тесты на коронавирус

Там отметили, что пока в этом нет необходимости, поскольку глава Белоруссии хорошо себя чувствует

МИНСК, 2 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт сообщила в субботу, что президенту Александру Лукашенко пока нет необходимости сдавать тесты на коронавирус, поскольку он хорошо себя чувствует.

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"Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости", - отметила Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1", подчеркнув, что Лукашенко хорошо себя чувствует. По ее словам, президент живет за городом и ведет здоровый образ жизни. "Живет фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует, - сказал она. - И именно в этой связи необходимости делать тест на сегодняшний день нет".

В Белоруссии, где число инфицированных новым коронавирусом увеличилось до 15 828, карантин не введен. Вопреки предостережениям Всемирной организации здравоохранения, с 20 апреля возобновлена учеба в школах, 25 апреля в стране прошел общереспубликанский субботник, идет подготовка к параду в честь Дня Победы. В этих условиях в республике начал действовать "народный карантин", многие белорусы по возможности добровольно сводят к минимуму социальные контакты и выбирают режим самоизоляции. Ранее сообщалось, что один из членов хоккейной команды президента заразился COVID-19, кроме того, монастырь, который на Пасху посетил Лукашенко, был закрыт из-за эпидемической обстановки. Белорусский президент заявлял, что опасность коронавируса существенно преувеличена и называл его "психозом, остановившим экономику всего мира".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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