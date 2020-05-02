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Пандемия коронавируса нового типа

Чехия может открыть границы с четырьмя соседними странами в июле

Граждане республики с 24 апреля могут выезжать за границу с прохождением двухнедельного домашнего карантина после возвращения на родину. При этом въезд иностранцев на чешскую территорию временно запрещен

ПРАГА, 2 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек прогнозирует, что республика в июле откроет границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей. Слова политика привело в субботу сетевое издание aktualne.cz.

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"Был бы рад, если бы с июля мы [Чехия] полностью открыли границы с четырьмя соседними странами - Австрией, Германией, Польшей и Словакией, - отметил глава МИД. - Далее всего в переговорах [об открытии границ] мы продвинулись с австрийцами и словаками. Наиболее тяжелые [переговоры], как очевидно, будут с Польшей".

Чешские граждане с 24 апреля могут выезжать за границу с прохождением двухнедельного домашнего карантина после возвращения на родину. За рубеж следует направляться только в исключительных случаях. В текущем году власти настоятельно рекомендуют планировать отпуска с проведением в республике. Въезд иностранцев на чешскую территорию временно запрещен.

В Чехии 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации. Он продлится как минимум до 17 мая.

С начала марта в Чехии, население которой составляет около 10,6 млн человек, было выявлено 7 750 случаев заражения новым коронавирусом. От вызываемого им заболевания умерли 245 человек, вылечились 3 446.

Анализы с 1 марта, когда Минздрав объявил о появлении инфекции на национальной территории, сдали 253 826 жителей республики. 

Теги
ЧехияПандемия коронавируса нового типа
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