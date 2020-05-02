Джоан Роулинг пожертвовала $1,25 млн на благотворительность в День Гарри Поттера

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала £1 млн ($1,25 млн) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия. О своем решении она объявила в субботу, когда поклонники ее творчества по всему миру отмечают годовщину битвы за Хогвартс, состоявшейся 2 мая 1998 года согласно внутренней хронологии романов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

"Сегодня 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но буду откровенна, сказав, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей. Слишком много людей в реальности теряют сейчас родных, - написала Роулинг на своей странице в Twitter. - Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность £1 млн".

Пожертвованную писательницей сумму поровну разделят между собой две британские организации, одна из которых помогает бездомным, а другая - жертвам домашнего насилия. И те, и другие оказались в особенно сложной ситуации в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и введением карантина правительствами многих стран мира.

Битва за замок Хогвартс - ключевой эпизод последней, седьмой книги поттерианы. В финале произведения ученики и преподаватели расположенной в Хогвартсе одноименной школы чародейства и волшебства отбивают нападение подручных Темного Лорда, а сам он сходится в решающей схватке с Поттером. По сложившейся традиции Роулинг ежегодно извинялась перед фанатами произведения за смерть каждого из персонажей, убитых ей в конце романа.

Некоторые поклонники сказочной эпопеи Роулинг предлагают считать 2 мая Международным днем Гарри Поттера. Идея праздника возникла в 2012 году после того, как 1 апреля один из фанатских сайтов сообщил, что торжество с таким названием якобы официально учредил тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Бывший глава британского консервативного правительства действительно является поклонником поттерианы, хотя сама Роулинг не симпатизирует ни партии тори, ни ее экс-лидеру.

Семитомная серия книг о Гарри Поттере выходила в период с 1997 по 2007 год. Общий тираж книги, изданной более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям Роулинг сняты восемь блокбастеров.