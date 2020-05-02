{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Джоан Роулинг пожертвовала $1,25 млн на благотворительность в День Гарри Поттера

Деньги пойдут на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия

ЛОНДОН, 2 мая. /ТАСС/. Британская писательница Джоан Роулинг пожертвовала £1 млн ($1,25 млн) на помощь бездомным и жертвам домашнего насилия. О своем решении она объявила в субботу, когда поклонники ее творчества по всему миру отмечают годовщину битвы за Хогвартс, состоявшейся 2 мая 1998 года согласно внутренней хронологии романов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

На эту тему
Поезд на Хогвартс отменен. Как проходит карантин в Лондоне

"Сегодня 22-я годовщина битвы за Хогвартс, но буду откровенна, сказав, что сегодня неуместно обсуждать смерти вымышленных персонажей. Слишком много людей в реальности теряют сейчас родных, - написала Роулинг на своей странице в Twitter. - Когда наступают тяжелые времена, хуже всех всегда приходится самым бедным и самым уязвимым, так что в честь битвы за Хогвартс я передам на благотворительность £1 млн".

Пожертвованную писательницей сумму поровну разделят между собой две британские организации, одна из которых помогает бездомным, а другая - жертвам домашнего насилия. И те, и другие оказались в особенно сложной ситуации в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и введением карантина правительствами многих стран мира.

Битва за замок Хогвартс - ключевой эпизод последней, седьмой книги поттерианы. В финале произведения ученики и преподаватели расположенной в Хогвартсе одноименной школы чародейства и волшебства отбивают нападение подручных Темного Лорда, а сам он сходится в решающей схватке с Поттером. По сложившейся традиции Роулинг ежегодно извинялась перед фанатами произведения за смерть каждого из персонажей, убитых ей в конце романа.

Некоторые поклонники сказочной эпопеи Роулинг предлагают считать 2 мая Международным днем Гарри Поттера. Идея праздника возникла в 2012 году после того, как 1 апреля один из фанатских сайтов сообщил, что торжество с таким названием якобы официально учредил тогдашний премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Бывший глава британского консервативного правительства действительно является поклонником поттерианы, хотя сама Роулинг не симпатизирует ни партии тори, ни ее экс-лидеру.

Семитомная серия книг о Гарри Поттере выходила в период с 1997 по 2007 год. Общий тираж книги, изданной более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям Роулинг сняты восемь блокбастеров.

Теги
ВеликобританияРоулинг, ДжоанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 24,7 тыс.
За сутки число умерших выросло на 166 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС