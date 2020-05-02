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У сотрудников закрытой на карантин больницы под Саратовом выявили коронавирус

Инфекцию выявили у 14 медиков

ТАСС, 2 мая. Коронавирусная инфекция выявлена у 14 медработников Краснокутской районной больницы Саратовской области, которая ранее была закрыта на карантин из-за подозрения на коронавирус у умершего пациента. Об этом говорится в сообщении оперштаба региона, распространенном в субботу.

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"У 14 младших медработников выявлен положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении.

В больнице ограничены вход и выход, находящиеся в медицинском учреждении изолированы, обеспечены питанием и всем необходимым, сообщается в оперштабе.

В Саратовской области выявлено 535 случаев заражения коронавирусом, 95 человек выписаны по выздоровлению, трое умерли.

Теги
РоссияСаратовская область
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