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Аэропорт в штате Аляска временно прекратил принимать рейсы из-за проверки самолета

Ранее там совершил незапланированную посадку самолет, который должен был доставить груз в азиатскую страну

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт в американском городе Анкоридж (штат Аляска) на время прекратил принимать рейсы в связи с тем, что сотрудники правоохранительных органов проверяют один из самолетов. Об этом сообщили в субботу в Facebook воздушной гавани.

Ранее в данном аэропорту совершил незапланированную посадку самолет, который должен был доставить груз в азиатскую страну. Откуда он вылетел и куда именно следовал, не уточняется.

Поступило сообщение о неком "инциденте, касающемся безопасности" на борту воздушного судна. "Самолет в настоящее время обыскивают на закрытом, удаленном участке в аэропорту", - отмечается в заявлении. На месте находятся сотрудники полиции и ФБР.

По сведениям местного издания Anchorage Daily News, причиной проверки стало сообщение о том, что на борту самолета якобы может находиться взрывное устройство.

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