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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 34 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Таким образом, число умерших из-за коронавируса в столице достигло 729
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© Максим Мишин/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Еще 34 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

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Всего в столице умерли 729 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

"В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

В штабе напомнили, что до 11 мая включительно все жители столицы обязаны соблюдать режим самоизоляции. "Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом", - добавили в штабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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