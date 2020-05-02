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Аэропорт в штате Аляска снова принимает рейсы после проверки самолета

Причиной проверки стало сообщение о том, что на борту якобы может находиться взрывное устройство

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт в американском городе Анкоридж (штат Аляска) возобновил прием рейсов, приостановленный из-за того, что сотрудники правоохранительных органов проверяли самолет. Об этом сообщили в субботу в Facebook воздушной гавани.

Как отмечается в заявлении, аэропорт "вновь открылся после произошедшего утром инцидента, касающегося безопасности". Ранее в воздушной гавани совершил незапланированную посадку самолет, который должен был доставить груз в азиатскую страну. Откуда он вылетел и куда именно следовал, не уточнялось. Проверку на его борту провели сотрудники полиции и ФБР.

По сведениям местного издания Anchorage Daily News, причиной проверки стало сообщение о том, что на борту самолета якобы может находиться взрывное устройство.

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