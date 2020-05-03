В России зарегистрировали более 200 нарушений прав журналистов в 2019 году

"Союз на постоянной основе мониторит ситуацию с правами журналистов в России. Вся информация поступает в Центр мониторинга нарушений прав журналистов, данные приходят от 85 отделений организации. Всего в 2019 году в России было зафиксировано 211 нарушений прав журналистов. Эти нарушения касались задержаний прессы на демонстрациях, в центре внимания было "дело Голунова", - сказал Соловьев.

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) в 2019 году зафиксировал более 200 нарушений прав российских журналистов. Об этом ТАСС в преддверии Всемирного дня свободы печати, отмечаемого 3 мая, сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.

При этом, по его словам, большинство нарушений происходит в регионах и случаи остаются не слишком известными широкой общественности. Среди нарушений - недопуск журналистов на конференции, отказ в предоставлении информации, угрозы, избиения. "Мы разбираемся в каждом случае нарушения прав", - подчеркнул он.

В 2020 году меры, связанные с борьбой с пандемией коронавирусной инфекции, по словам Соловьева, серьезно осложнили работу прессы, работники которой входят в группу риска. "Два журналиста скончались от коронавируса. Больше 100 человек заразились, 500 человек находятся под наблюдением дома", - напомнил он.

Со своей стороны вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь СЖР Тимур Шафир, курирующий международное сотрудничество, сказал ТАСС, что сейчас пресса оказалась лицом к лицу и с экономическим кризисом, вызванным пандемией.

"Коронавирусная напасть обязательно рано или поздно пойдет на спад, и журналистским организациям, СМИ и их сотрудникам придется иметь дело с тяжелыми экономическими последствиями пандемии, кризисом, который наверняка затронет все отрасли нашей профессии", - считает он.

Рейтинг "Репортеров без границ"

Говоря о представленном в апреле рейтинге свободы слова от организации "Репортеры без границ", где Россия заняла 149-е место, Шафир отметил, что эта оценка имеет лишь относительную связь с реальным положением дел со свободой слова как в России, так и в ряде других стран. "Рейтинг - его критерии до сих пор неизвестны, нет понимания, на основании чего производится ранжирование стран, не очень понятна система финансирования организации", - отметил Шафир.

Кроме того, в СЖР недоумевают, как в рейтинге некоторые страны, "в которых огромное количество журналистов гибнет, в которых журналисты сидят по тюрьмам, могут занимать достаточно высокие места и опережать Россию".

"Резюмируя, 149-е место, 150-е или первое - это исключительно дело составителей рейтинга. К реальной ситуации с экономическим, социальным статусом журналиста и безопасностью журналиста, к сожалению, это 149-е место не коррелируется, не имеет однозначно прямого отношения к реальной ситуации", - подчеркнул Шафир.

О Союзе

Союз журналистов России - один из крупнейших в Европе. Он объединяет около 70 тыс. человек. В СЖР входят 85 региональных организаций, а также более 40 творческих ассоциаций, гильдий и объединений.

Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно 3 мая, начиная с 1994 года. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году в соответствии с рекомендацией, принятой 26-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1991 году.