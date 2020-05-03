Плавучий госпиталь ВМС США вернулся из Нью-Йорка на базу в Вирджинии

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Плавучий госпиталь ВМС США Comfort вернулся из Нью-Йорка на военно-морскую базу в Норфолке (штат Вирджиния). Об этом сообщается в пресс-релизе ВМС США.

В Нью-Йорке Comfort пробыл месяц. Госпиталь был направлен туда для оказания медицинской помощи в условиях пандемии коронавируса. Первоначально планировалось, что военно-морской госпиталь поможет разгрузить больницы города, а на борту будут оказывать помощь только тем, кто не заразился коронавирусной инфекцией. Однако уже 6 апреля было принято решение принимать пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

"Comfort провел 31 день у пирса 90 в Нью-Йорке, предоставляя помощь системе здравоохранения, перегруженной в связи с увеличением числа пациентов с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении ВМС США. В Норфолке плавучий госпиталь будут готовить "к следующим заданиям, связанным, в частности, с COVID-19, или другим усилиям по оказанию гуманитарной помощи и помощи в случае стихийных бедствий".

За время пребывания в Нью-Йорке Comfort принял более 180 пациентов, примерно у 70% из них был диагностирован коронавирус. На борту корабля было проведено более 100 хирургических процедур.

Ранее ВМС США сообщали, что во время пути из Нью-Йорка в Вирджинию все находящиеся на борту судна пройдут тест на коронавирус. По возвращении они в течение двух недель будут изолированы, после чего сдадут тест повторно.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 66 тыс. человек.