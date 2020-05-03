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В МЧС посоветовали промывать нос, горло и глаза после выхода на улицу

Кроме того, дома нужно регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку
Описание
© Mike Coppola/Getty Images for New York Fashion Week: The Shows

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют после возвращения с улицы домой промывать нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

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"После возвращения с улицы необходимо вымыть руки с мылом под теплой водой в течение 20 секунд, промыть нос и горло, умыть лицо и глаза", - говорится в рекомендациях ВНИИ ГОЧС.

Также специалисты рекомендуют вымыть обувь и поменять одежду, а использованные средства индивидуальной защиты утилизировать.

В случае нахождения на обязательном карантине из-за коронавируса в ВНИИ ГОЧС рекомендуют мыть руки теплой водой с мылом или обрабатывать их антисептиками перед приемом пищи и после посещения туалета. Кроме того, нужно регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку, используя средства бытовой химии, которые имеют моющий и моюще-дезинфицирующий эффект.

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