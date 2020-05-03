Вывозной рейс для россиян из Таиланда прибыл в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот", организованный для вывоза россиян из Таиланда, застрявших там из-за пандемии коронавируса, прибыл в Санкт-Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

"Прибыл", - значится в статусе рейса. Рейс номер SU275 вылетел из Пхукета в 16:28 мск 2 мая.

В субботу в город также прибыл рейс из Индии. Всего, по данным властей города, этими двумя рейсами в Петербург из-за рубежа вернулись более 220 человек, остальные пассажиры доставлены до Москвы.

В аэропорту всех прибывших встречают сотрудники Роспотребнадзора и городской администрации. Они осматривают граждан, а также выдают им уведомления о том, что они обязаны пройти 14-дневный карантин.

Затем жителей Петербурга и Ленинградской области развозят по домам, а жителей других регионов увозят в обсервационный центр. Они смогут покинуть его через две недели и самостоятельно добраться до дома.