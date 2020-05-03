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В аэропорту Внуково с начала года проверили более 400 тыс. пассажиров на наличие инфекций

Специалисты выявили 60 человек с признаками инфекционных заболеваний

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве с начала года проверили более 400 тыс. пассажиров в аэропорту Внуково на наличие инфекционных заболеваний с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

"За 4 месяца 2020 года в пункте пропуска через государственную границу в международном аэропорту Внуково... досмотрено 1 946 воздушных судов, досмотрено на наличие инфекционных болезней 418 987 пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверок было выявлено 60 человек с признаками инфекционных заболеваний.

В апреле санитарный контроль стал осуществляться не только на прибывающих, но и на вывозных рейсах.

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