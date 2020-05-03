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В Магаданской области внедрят платформу оздоровительных летних онлайн-лагерей

В них будут зачислять детей от семи до 14 лет

ТАСС, 3 мая. Онлайн-лагеря при школах откроют летом для детей в Магаданской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В связи с распространением новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор РФ не рекомендовал открывать загородные детские лагеря до 1 июля. По поручению губернатора Сергея Носова, для охвата детей летним организованным отдыхом в сложившихся эпидемиологических условиях, региональный Минобр разработал модель онлайн-лагерей для юных колымчан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это альтернативная форма лагеря для детей на базе школ по типу площадки с дневным пребыванием детей. Для школьников будут организованы познавательные занятия, включающие линейку, зарядку, мастер-классы и отрядное дело. "Учреждения культуры сейчас прорабатывают план виртуальных экскурсий, спектаклей, концертов и встреч с интересными людьми Магаданской области. Сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС проведут занятия по безопасности, департамент спорта готовит план тренировок под руководством известных спортсменов Колымы", - приводятся в сообщении слова министра образования области Анжелы Шурхно.

Пребывание в лагере планируется с понедельника по пятницу до середины дня, включая тихий час. Раз в неделю каждый ребенок будет получать витаминный набор со свежими овощами и фруктами, сыром, орехами, соками, молоком и мюсли, а также со сладостями. Смены будут длиться 21 день, в каждом отряде будет до 25 человек. Пребывание ребенка на такой площадке будет бесплатным.

Планируется открыть 69 лагерей по всей Магаданской области. 43 лагеря уже подали заявления на включение в федеральный реестр летних оздоровительных центров. В онлайн-лагерь будут зачислять детей в возрасте от семи до 14 лет включительно. "Это прогнозный вариант организации летнего отдыха, и он может корректироваться с учетом эпидобстановки в регионе и в стране в целом", - цитирует пресс-служба Шурхно.

Сообщается также, что до конца мая в детских домах Колымы введена полная изоляция. В июне детей-сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограничениями здоровья - всего порядка 200 человек - планируется перевезти в детский центр "Северный Артек". Если режим изоляции снимут в Крыму и Краснодарском крае в июле, то детей доставят на отдых туда чартерным рейсом.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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