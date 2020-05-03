NBC: в США разрабатывают 14 вакцин против коронавируса

ТАСС, 3 мая. США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса нового типа в рамках программы администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа под названием "Операция сверхзвуковая скорость". Об этом в субботу телеканалу NBC сообщили представители администрации.

По данным телеканала, эти 14 вакцин были отобраны более чем из 90 образцов. В течение следующих двух недель вакцины пройдут дополнительные испытания, в результате которых их должно остаться шесть - восемь, полагают чиновники.

Представители администрации отметили, что уверенности в успехе заключительного тестирования какого-либо из отобранных 14 образцов нет. Тем не менее, Белый дом надеется, что по крайней мере одна вакцина будет готова к использованию уже к январю 2020 года. Однако еще одной возможной проблемой может стать необходимость быстро произвести достаточный объем вакцины более чем для 300 млн американцев, считают в администрации.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 66 тыс. человек.