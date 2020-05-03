{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

NBC: в США разрабатывают 14 вакцин против коронавируса

По данным телеканала, после испытаний должно остаться остаться шесть - восемь вакцин

ТАСС, 3 мая. США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса нового типа в рамках программы администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа под названием "Операция сверхзвуковая скорость". Об этом в субботу телеканалу NBC сообщили представители администрации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По данным телеканала, эти 14 вакцин были отобраны более чем из 90 образцов. В течение следующих двух недель вакцины пройдут дополнительные испытания, в результате которых их должно остаться шесть - восемь, полагают чиновники.

Представители администрации отметили, что уверенности в успехе заключительного тестирования какого-либо из отобранных 14 образцов нет. Тем не менее, Белый дом надеется, что по крайней мере одна вакцина будет готова к использованию уже к январю 2020 года. Однако еще одной возможной проблемой может стать необходимость быстро произвести достаточный объем вакцины более чем для 300 млн американцев, считают в администрации.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 66 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В США планируют создать вакцину от коронавируса к январю 2021 года
Однако американские власти не могут гарантировать, что это удастся, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС