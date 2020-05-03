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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Японии у женщины повторно выявили коронавирус после двухнедельного карантина

По словам эксперта, это показывает, что в зависимости от состояния пациента может возникнуть необходимость продлить карантин на более длительный срок

ТОКИО, 3 мая. /ТАСС/. Врачи повторно выявили заражение новым коронавирусом у 30-летней жительницы префектуры Канагава на востоке Японии, которая перед этим самоизолировалась на две недели. Об этом в воскресенье сообщает телеканал NHK.

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Тест на коронавирус, который сдала эта женщина, впервые дал положительный результат 13 апреля. В соответствии с рекомендацией местных властей она провела две недели у себя дома, в течение которых у нее прошли симптомы инфицирования. Однако после завершения карантина она вновь почувствовала недомогание, и 2 апреля ПЦР-диагностика повторно обнаружила заражение в ее организме.

"Произошедшее демонстрирует, что в зависимости от состояния пациента может возникнуть необходимость продлить карантин на срок более двух недель", - приводит телеканал комментарий эксперта.

С 17 апреля до 6 мая на всей территории Японии в связи с пандемией вызванного коронавирусом заболевания действует режим чрезвычайной ситуации. Главная цель таких мер - максимально сократить контакты между людьми, а также предотвратить частые поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая. Ожидается, что в скором времени режим ЧС будет продлен до 6 июня.

Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии составило более 15,5 тыс., 322 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксированы 530 летальных исходов.

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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