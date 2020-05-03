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Пандемия коронавируса нового типа

В Алтайском крае число заразившихся коронавирусом достигло почти 500

За сутки в регионе зафиксировали 47 новых случаев инфицирования

БАРНАУЛ, 3 мая. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Алтайском крае за последние сутки выросло на 47 человек, достигнув 498, говорится в сообщении оперативного штаба края.

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"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число заболевших составляет 498 человек, из них - 49 детей до 17 лет, выписаны за все время 76 пациентов. Среди вновь выявленных 23 человека проживают в Змеиногорском районе, в Барнауле - 17, в Бийске - трое, в Родинском, Тальменском, Третьяковском, Тюменцевском районах - по одному. В Тюменцевском районе заболевший выявлен впервые.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 124 054 случая заражения, выздоровели 15 013 человек, умерли 1 222. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия коронавируса нового типа
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