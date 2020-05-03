В Бурятии ограничили проведение публичных религиозных обрядов

ТАСС, 3 мая. Проведение публичных религиозных обрядов, в том числе молебнов и семейно-родовых обрядов, традиционно начинающихся в Бурятии в мае-июне, ограничено с учетом пандемии коронавируса, сообщается в воскресенье на сайте правительства региона.

"На совещании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией было отмечено, что массовые мероприятия, включая молебны, семейно-родовые обряды и поклонения "обоо тахилга", "тайлган" и т. д., которые традиционно начинаются в мае-июне, также попадают под определение "массовые мероприятия", и на них распространяются ограничения", - говорится в сообщении.

Соответствующее письмо управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия направило руководителям религиозных конфессий. "В Бурятии уже есть факты заражения коронавирусной инфекцией во время религиозных служений. В настоящий момент в очагах заражения продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий для купирования инфекции", - отметили в пресс-службе правительства.

В Бурятии по состоянию на воскресенье подтверждили 373 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 102 человека, умерли четыре пациента. На данный момент оперштабом на территории Бурятии запрещено проведение любых массовых мероприятий.