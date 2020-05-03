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Пандемия коронавируса нового типа

В Бурятии ограничили проведение публичных религиозных обрядов

Управление Роспотребнадзора в регионе уведомило об этом руководителей религиозных конфессий

ТАСС, 3 мая. Проведение публичных религиозных обрядов, в том числе молебнов и семейно-родовых обрядов, традиционно начинающихся в Бурятии в мае-июне, ограничено с учетом пандемии коронавируса, сообщается в воскресенье на сайте правительства региона.

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"На совещании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией было отмечено, что массовые мероприятия, включая молебны, семейно-родовые обряды и поклонения "обоо тахилга", "тайлган" и т. д., которые традиционно начинаются в мае-июне, также попадают под определение "массовые мероприятия", и на них распространяются ограничения", - говорится в сообщении.

Соответствующее письмо управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия направило руководителям религиозных конфессий. "В Бурятии уже есть факты заражения коронавирусной инфекцией во время религиозных служений. В настоящий момент в очагах заражения продолжается комплекс противоэпидемических мероприятий для купирования инфекции", - отметили в пресс-службе правительства.

В Бурятии по состоянию на воскресенье подтверждили 373 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 102 человека, умерли четыре пациента. На данный момент оперштабом на территории Бурятии запрещено проведение любых массовых мероприятий.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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