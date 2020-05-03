В Уфу из Таиланда прибыл вывозной рейс с россиянами

УФА, 3 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Пхукета (Таиланд), следующий в Екатеринбург, в воскресенье совершил промежуточную посадку в международном аэропорту Уфы. Об этом следует из данных онлайн-табло аэропорта.

"Прилетел", - отмечается на табло.

В субботу сообщалось, что самолет с 116 россиянами на борту вылетел из Таиланда в Екатеринбург. Он проследует по маршруту Пхухет - Ростов-на-Дону - Уфа - Екатеринбург. Это еще один вывозной рейс, который авиакомпания выполняет при содействии правительства РФ, МИД России, Минкомсвязи России. Всего "Уральские авиалинии" с 12 апреля выполнили семь вывозных рейсов из Таиланда.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Ранее заместитель генерального директора "Уральских авиалиний" Александр Зиновьев сообщил, что авиакомпания совершила более 80 рейсов по вывозу россиян из-за рубежа.